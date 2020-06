Corona-Infekt erhöht Sterberisiko nach Operation

Tübingen –Eine Coronavirus-Infektion erhöht das Sterberisiko von Patienten nach einer Operation. Vor planbaren Eingriffen sollte deshalb eine Infektion mit Sars-CoV-2 möglichst ausgeschlossen werden: Das ergab eine internationale Studie des Forschungsnetzwerks CovidSurg Collaborative, deren Ergebnisse im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurden. Beteiligt war auch das Universitätsklinikum Tübingen: Der ärztliche Direktor der Uni-Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie (und langjähriger Spezialist an der Innsbrucker Klinik), Alfred Königsrainer, informierte in einer Mitteilung über die Untersuchung.