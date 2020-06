SPÖ-Chef Dornauer forciert Grundeinkommen

Innsbruck –Mit Ende Mai waren in Tirol an die 40.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Über 99.000 befanden sich in Kurzarbeit. Das vermeldete das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS), die TT berichtete.

„Es kann nicht sein, dass wir all jene, die wegen Covid in die Armuts- und Schuldenfalle tappen, alleine bzw. in die Mindestsicherung abdriften lassen“, fordert SP-Landesparteichef Georg Dornauer nun einen Testlauf für ein Grundeinkommen für alle betroffenen Tirolerinnen und Tiroler. Dornauer hat hierzu nicht nur die große Gruppe der Einpersonenunternehmer (EPU), Künstler und Frauen sowie Tourismusmitarbeiter im Auge: „Ich kann mir vorstellen, dieses System auch auf die Bauern auszudehnen.“

Anders als in der Mindestsicherung, wo im Falle eines Bezugs zuvor das eigene Vermögen auf ein Mindestmaß zu reduzieren ist, soll das von der SP vorgeschlagene Grundeinkommensmodell davon ausgenommen werden. Ein derartiges Grundeinkommen solle aber nicht, so Dornauer, „bedingungslos“ sein, dafür aber höher als die aktuelle Mindestsicherung. Befristet auf maximal zwölf Monate soll es an Betroffene ausbezahlt werden, um deren (berufliche) Existenz weiterhin zu sichern. Per Dringlichkeitsantrag will Dornauer den Landtag im Juli hierzu auffordern. In der Finanzierung des Modells müsse das Land in Vorlage treten, sagt er.