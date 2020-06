Mann wegen Musik getötet: Türkei weist Vorwürfe zurück

Die türkischen Behörden haben Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ein junger Mann in Ankara wegen des Hörens kurdischer Musik getötet wurde. Solche Aussagen, die unter anderem in sozialen Medien erhoben wurden, seien „falsch“, teilte das Gouverneursamt in Ankara am Montag mit. Der Tod des Mannes, der am Sonntagabend in Ankara erstochen worden war, hatte zuvor für Empörung gesorgt.