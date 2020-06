Schwedenreiter haben ausgedient: Heu-Qualität fern der Hoanzn-Romantik

Wunderbarer Heuduft zieht in die Nase, wenn Josef Plangger einen Arm voll Bergheu aus dem Stadel seines Stableshofs in Nauders holt. Beim näheren Schnuppern verdichtet sich der Duft zu einer herbalen Sinnenfreude: Wertvolle Gräser, zarte Kräuter, bunte Bergblumen – das bekommen Planggers 20 Kühe hier oben am höchsten Hof (1800 m) im Bezirk Landeck im Winter zum Fressen. Mit einem derartigen Gehalt an Nährstoffen, dass sich Plangger beim Zukauf von Kraftfutter einiges ersparen kann. Sein Heu ist das beste Heu Österreichs.