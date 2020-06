Hohe Aufklärungsquote: Schwazer Polizei zog Bilanz

Schwaz –Sieben Alpintote im Winter und zehn im Sommer. Das ist die traurige Seite der Alpinpolizei-Statistik im Bezirk Schwaz von November 2018 bis Ende Oktober 2019. Mehr als 3900 angezeigte Delikte beschäftigten in diesem Zeitraum die Polizei. Dieser Wert sei in den letzten Jahren relativ gleich bleibend, erklärt Bezirkspolizeikommandant-Stv. Martin Waldner. Mit einer Aufklärungsquote von 55,2 Prozent konnte ein Spitzenwert erreicht werden. „Allerdings fallen hier auch die Ski- und Verkehrsunfälle mit hinein, auf die rund die Hälfte der 939 strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben entfallen“, klärt Waldner auf. Erfreulich sei, dass die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser um 62,5 Prozent zurückging.