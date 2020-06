Heute fällt die Entscheidung: Hoffnung auf ein Ende der Reisebeschränkungen

Auf TT-Anfrage bekräftigt Landeshauptmann Günther Platter (VP) den letztwöchigen Beschluss der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino: „Als Präsident der Europaregion gehe ich davon aus, dass die Grenzen am Brenner, in Sillian und in Nauders spätestens am 15. Juni geöffnet werden." Wichtig sei nach wie vor, „dass die Gesundheit an erster Stelle steht". Platter weiter: „Eine Öffnung der Grenze am Brenner muss nicht bedeuten, dass automatisch Reisefreiheit für ganz Italien gelten muss. Es gilt zu jedem Zeitpunkt die epidemiologische Entwicklung — insbesondere in der Lombardei — zu beurteilen und die Reisefreiheit entsprechend zu gestalten."