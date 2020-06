Gutscheine heizen in Wörgl die Umsätze an, Reutte will folgen

Reutte, Wörgl –Die Marktgemeinde Reutte will Corona-Auswirkungen abfedern helfen. „Viele sind wirklich schwer getroffen – kleine Geschäfte wie auch Privatpersonen“, erklärte Vize-BM Klaus Schimana und brachte mit seiner VP-Fraktion den Antrag ein, dafür 300.000 Euro als Soforthilfe formlos zur Verfügung zu stellen. Die Idee fand im Gemeinderat, wie berichtet, große Zustimmung. BM Alois Oberer und seine Mehrheitsfraktion winkten die VP-Idee aber nicht sofort durch, weil sie Bedenken wegen einer Kannibalisierung der Förderungen hatten. Soll beispielsweise heißen: 1000 Euro, die die Gemeinde Reutte jemandem zukommen lässt, müssten bei einer Person oder Firma zustehenden Bundesförderungen sofort wieder abgezogen werden. Damit wäre die lokale Hilfe umsonst gewesen.

Nun wird in den Ausschüssen ein neues Modell beraten. Die Gemeinde Reutte könnte jedem der 7000 Reuttener Bürger beim Erwerb eines Kaufmannschaftsgutscheines von 100 Euro ein Fünftel, also 20 Euro, finanzieren. Mit einem Gesamtzuschuss von 140.000 Euro würde die Gemeinde damit Ausgaben von 700.000 Euro im Ort auslösen – Privaten wie Geschäften wäre geholfen.

Kaufmannschaftsobmann Christian Senn erklärte gegenüber der TT, dass die Kaufleutevereinigung ausnahmsweise bereit sei, hier alle Geschäfte, auch Nichtmitglieder, teilnehmen zu lassen, wenn dies der Wunsch der Gemeinde sei. Die Details werden Mittwochabend in einem erweiterten Gemeindevorstand diskutiert. In der Gemeinderatssitzung Mitte Juni könnte ein in diese Richtung gehender Beschluss fallen.