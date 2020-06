Polizisten, die prügeln – und solche, die knien

Washington –Seit einer Woche halten die Proteste in den USA an. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz, der von Passanten gefilmt wurde. Die meisten Demonstrationen blieben friedlich, wie die New York Times gestern bilanzierte. Am Rande ist es aber zu Gewalt und Plünderungen gekommen, es gab mindestens fünf Tote. Präsident Donald Trump sprach von „Terror“ und einem „Verbrechen gegen Gott“. 40 Städte haben eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, 29 Bundesstaaten die Hilfe der Nationalgarde angefordert. Vielerorts ist die Lage so dramatisch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.