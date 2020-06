Ministerrat soll Erhöhung von Frauenanteil beschließen

Der Ministerrat behandelt am Mittwoch einen Antrag von Frauenministerin Susanne Raab und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP), nach dem in Aufsichtsgremien von Unternehmen mit einem Bundesanteil von 50 Prozent und darüber eine Erhöhung des Frauenanteils auf 40 Prozent beschlossen werden soll. Derzeit liegt die Quote bei 35 Prozent, eine Erhöhung ist Teil des Regierungsprogramms.