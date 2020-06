Ein 53-jähriger Paragleiter ist am Dienstag in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie es zum dem Absturz kam sei noch unklar, berichtete die Polizei. Der Mann wurde - nachdem er auf einem Feld aufschlug - durch Rettung und Notarzt erstversorgt und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.