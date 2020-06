Indien nimmt Einladung Trumps zu G7-Gipfel an

Auch Indiens Premierminister Narendra Modi hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump zum G7-Gipfel angenommen. Während eines Telefonats der beiden Staatschefs habe Trump Modi zum Gipfel in den USA eingeladen, erklärte das indische Außenministerium am Dienstag.

Die Regierung in Neu-Delhi werde gerne mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zusammenarbeiten, um den Erfolg des nächsten G7-Gipfels sicherzustellen, teilte das Ministerium mit. In dem Telefonat hätten die beiden Staats- und Regierungschefs das G7-Treffen, die Coronavirus-Pandemie, das militärische Patt an der Grenze zwischen Indien und China und die Notwendigkeit von Reformen in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erörtert.