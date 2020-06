Platzgummer vor dem Sprung auf die große Football-Bühne

„Ich halte mich fit, treffe mich mit Freunden und werde sicher einmal ins Auto­kino fahren. Es ist ruhiger als in den Jahren zuvor“, holt der 23-Jährige aus. „Das hat sicher Vorteile. Sonst war ich Trainer, Spieler und Student gleichzeitig. Jetzt kann ich bewusst auf die Regeneratio­n achten.“ Seit klar ist, dass der Innsbrucker in die umsatzstärkste Liga der Welt, die NFL, wechseln wird, hat sich alles verändert.

Bevor der neue Lebensabschnitt so richtig Fahrt aufnimmt, regiert die Ruhe vor dem Sturm. Danach wird es auch ein wenig kompliziert, denn Platzgummer darf zunächst in die USA reisen, um seinen Vertrag zu unterschreiben, muss im Anschluss jedoch wieder zurück in die rot-weiß-rote Heimat. „Da ich das Arbeitsvisum nur von außerhalb der USA beantragen kann.“ Ist das erledigt, geht es wieder rüber und es beginnt endgültig das Profi-Dasein als Teil der New York Giants.