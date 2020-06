Tirolerin verurteilt: Doppelte Strafe für Führerscheinkauf im Internet

Innsbruck – Letzten Herbst ging das Leben in Tirol – vermeintlich – noch seinen gewohnten Gang. So kaufte sich ein in der Freizeitwirtschaft beschäftigtes Pärchen ein fesches SUV für knapp 40.000 Euro. Schönheitsfehler für die Frau: Sie hatte nie einen Führerschein gemacht. Das neue Auto wollte die Mittvierzigerin aber auch selbst bewegen.