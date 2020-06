Corona-Krise trifft Frauen beruflich härter

„Die Corona-Krise hat sich beruflich nicht auf alle Frauen gleich ausgewirkt“, sagt die Geschlechterforscherin Maria Wolf. So schade die Krise Arbeitnehmerinnen in systemrelevanten Berufen insofern nicht, weil ihr Arbeitsplatz nicht gefährdet sei, bringe sie aber in Gefahr, weil sie einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind. „Da die Mehrheit der in den systemrelevanten Berufen beschäftigten Frauen zugleich auch Mütter von betreuungspflichtigen Kindern sind, hat das aber zu einer Doppel- und Dreifachbelastung geführt“, konkretisiert Wolf weiters. Aber auch Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Freiberuflerinnen im Kunst- und Kulturbereich, Ein-Personen-Unternehmerinnen oder Wissenschafterinnen sind beruflich von der Krise stark betroffen. Gerade im wissenschaftlichen Bereich zeige sich das beispielsweise darin, dass in den letzten Monaten wesentlich weniger Frauen Artikel für wissenschaftliche Zeitschriften eingereicht haben als Männer. „Das heißt, dass auch hier die Doppelbelastung durch Beruf und Betreuungspflichten im Home-Office Frauen meist stärker trifft als Männer“, meint die Uni-Professorin. Die Corona-Krise habe für die Geschlechterforscherin deswegen eine hierzulande immer schon bestehende geschlechterungerechte Aufgabenteilung zwischen Erwerbs- und Familienarbeit noch verstärkt.