Kletter-Trainerlegende Scherer: „Die Athleten müssen sich spüren“

Innsbruck – Der eine, Reinhold Scherer, führte bereits Ausnahmekletterer wie David Lama (†) oder Angy Eiter in lichte Karrierehöhen. Der andere, Kilian Fischhuber, prägte ein Jahrzehnt lang den Bouldersport, wo er unter anderem fünfmal den Gesamtweltcup für sich entschied. Gemeinsam mit Jugendkoordinatorin Katharina Saurwein bilden die beiden seit gut einem halben Jahr die Speerspitze im Trainerteam der Nationalmannschaft.

Die Trennung von Roman Krajnik (SLO) und Ellie Howard (GBR) im November 2019 kam für viele überraschend. Was hat sich unter Ihrer Führung seither signifikant verändert?

Kilian Fischhuber: Der entscheidende Unterschied ist, dass wir mit dem Reini einen Chef haben, der für die Trainingsplanung zuständig ist. Er ist der Mann mit der meisten Erfahrung, da redet ihm auch niemand drein. Ich bin für die Nationalteamkletterer zuständig, Katharina Saurwein kümmert sich als Jugendkoordinatorin um einen möglichst fließenden Übergang ins Erwachsenenalter. Zuvor war es mitunter so, dass ein Trainer für einen Athleten zuständig war – nun sind die Aufgaben und Kompetenzen klarer definiert, aber auch breiter gestreut.

Fischhuber: Wir bieten bestmögliche Rahmenbedingungen und wenn wir vom Nationalkader sprechen, dann sprechen wir von Profis. Wir fordern da auch eine Holschuld ein. Die Athleten müssen mündig genug sein, uns zu sagen, was sie brauchen.

Fischhuber: Jakob ist das Vorbild, an dem sich alle anderen orientieren können. Auch sein Weg an die Spitze ist beispielhaft. Er hat sich schon in Jugendjahren eine Selbstständigkeit erarbeitet, hat Dinge hinterfragt und für sich Schlüsse gezogen. Auch ich kann bei jedem Training von ihm lernen. Kein Trainer hat die Weisheit gepachtet, letztlich ist es ein Geben und ein Nehmen zwischen Trainer und Athlet.