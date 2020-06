Innsbruck – Als Letzte gingen gestern die 300.000 Schüler der berufsbildenden höheren Schulen, die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen und die Berufsschüler österreichweit wieder zurück in ihre Klassen. Die meisten Schülerinnen und Schüler der Ferrari-Schule in Innsbruck, wo unser Foto entstand, freuten sich gestern, ihre Klassenkameraden wiederzusehen. Auch, wenn es nur die Hälfte ist. Die Klassen werden im Schichtbetrieb geführt und ab 19 Schülern in der Klasse in zwei Gruppen geteilt. Zwischen zehn und 13 Schultage fallen bis zu den großen Sommerferien an. Schularbeiten darf es keine mehr geben, Tests nur sehr reduziert.