Fiat 500: Cinquecento wird elektrisch

Seit 2007 baut Fiat wieder den 500, der als Coupé, Cabrio, Crossover (500X) und Minivan 500L inzwischen die bestverkaufte Modellreihe im Portfolio des Konzerns darstellt. Gerade erst präsentierte Fiat den Cinquecento als Hybrid, so folgt heuer auch noch eine reine Elektroversion. Sie sieht dem bisherigen Modell zum Verwechseln ähnlich, steht aber auf einer neuen und etwas größeren Plattform. Es handelt sich um das erste Elektroauto im Fiat-Chrysler-Konzern. Die Lithiumionen-Batterien haben eine Kapazität von 42 kWh. Die Reichweite nach WLTP beträgt bis zu 320 Kilometer. Der Elektroantrieb hat eine Leistung von 118 PS.

Der Fiat 500 ist mit einem Schnell-Ladesystem ausgestattet, das einen Ladestrom von bis zu 85 kW ermöglicht. Beim DC-Laden mit Kabel Mode 4 sind nach nur fünf Minuten Ladezeit die Batterien weit genug aufgeladen, um rund 50 Kilometer zu fahren, und in einer weiteren halben Stunde sind bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität wieder verfügbar.

Der CCS2-Anschluss (Combo 2) ermöglicht Laden sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom. Außerdem ist ein Mode-3-Kabel an Bord, das Laden an öffentlichen Stationen mit bis zu elf kW ermöglicht.

Mit dem im Herbst 2019 vorgestellten Sondermodell Dolcevita will Fiat an die Stimmung und das Lebensgefühl der 1960er-Jahre erinnern.

Der elektrisierte Cinquecento stellt drei Fahrstufen bereit. Im Modus „Sherpa“ ist das gesamte System daraufhin konfiguriert, die größtmögliche Reichweite zu erzielen. So wird beispielsweise sichergestellt, dass ein im Navigationssystem programmiertes Ziel oder die nächstgelegene Ladestation erreicht wird. In der Einstellung „Normal“ lässt sich der Fiat 500 beinahe wie ein herkömmliches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor fahren. Steht der Fahrprogrammwahlschalter dagegen auf „Range“, muss im Prinzip nur noch das Fahrpedal betätigt werden. Loslassen des Fahrpedals löst einen Bremsvorgang aus, ohne dass dazu das Bremspedal getreten werden muss. Das Bremspedal wird nur noch benötigt, um das Fahrzeug zum kompletten Stillstand zu bringen.

Die erste Modellvariante des neuen Fiat 500 ist das Cabriolet – das erste in Großserie produzierte emissionsfreie Cabriolet mit vier Sitzen. Als Hommage an das legendäre Dolce Vita belebt der Fiat 500 den Charme und den Sound dieser Ära neu. Apropos Sound: Für den neuen 500er wird das Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) zur Verfügung stehen, das Fußgänger im Geschwindigkeitsbereich unterhalb von 20 km/h mit einem unverwechselbaren Ton auf das herannahende Fahrzeug aufmerksam macht. Ausgewählt hat Fiat dazu eine weitere Reminiszenz an das authentische Dolce Vita: Die von Nino Rota präsentierte Titelmelodie aus Federico Fellinis Film „Amarcord“.