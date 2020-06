Reduktion der Soldaten im Grenzeinsatz zu erwarten

Das Bundesheer hat nach der Ankündigung des Endes der Grenzkontrollen gegenüber Deutschland, Liechtenstein, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn ab Donnerstag eine „rasche Reaktion“ wegen der „bevorstehenden Grenzöffnung“ angekündigt. Zu erwarten sei eine Reduktion der an den Grenzen im Assistenzeinsatz befindlichen Truppen, hieß es am Mittwoch.

Die Grenzöffnung zu den Nachbarländern erfordere für den derzeit laufenden Assistenzeinsatz bzw. den Einsatz der Miliz eine „neue Beurteilung“, so das Bundesheer in einer Aussendung. Durch den „Wegfall der gesundheitsbehördlichen Grenzkontrollen“ werden sich „die personellen Anforderungen an das Bundesheer verringern“. Der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz bleibe jedoch aufrecht. Die konkrete weitere Ausgestaltung, bzw. Vorgehensweise sei gerade Gegenstand von Beratungen der betroffenen Ministerien. Wann es hier eine konkrete Entscheidung gibt, war am Mittwoch auf APA-Nachfrage noch offen.