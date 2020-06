Lukaschenko löst vor Präsidentschaftswahl Regierung auf

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat per Dekret die Regierung aufgelöst. Wie das Staatsfernsehen am Mittwoch berichtete, hatte der autoritär regierende Staatschef zuvor mit ranghohen Regierungsmitarbeitern die Zusammenstellung eines neuen Kabinetts besprochen. In Belarus (Weißrussland) finden am 9. August trotz der Corona-Pandemie Präsidentschaftswahlen statt.