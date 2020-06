Mehrheit für breiteren Gehweg in St. Nikolaus: „Gemeinsam zur Flaniermeile“

Innsbruck – Im Mai hat Innsbrucks Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) in St. Nikolaus eine provisorische Gehsteigverbreiterung verordnet, markiert mit Pollern und Blumentrögen. Der Schritt, dem Videokonferenzen mit Vertretern von Stadtteilinitiativen vorangegangen waren, sollte das Abstandhalten in der Corona-Krise erleichtern und zugleich die Aufenthaltsqualität vor Ort erhöhen. Seither gehen die Wogen in der Stadtpolitik und bei den Anrainern hoch – und sie fluten in jede Richtung.