Streit um Dialog zum Neubau des MCI: Verfahren wurde eingestellt

Innsbruck – Ende 2019 hat das Land Tirol beschlossen, die Abwicklung des gesamten Neubauvorhabens des Management Center Innsbruck (MCI) an einen Projektpartner auszuschreiben. Doch eine Bewerbergemeinschaft aus Wien focht die Ausschreibung für den so genannten wettbewerblichen Dialog an – und brachte am Landesverwaltungsgericht (LVG) einen Nachprüfungsantrag ein. Gestern hat das LVG das entsprechende Verfahren aber eingestellt – und damit die Position des Landes bestätigt.