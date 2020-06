Kitzbüheler Vollblut-Touristiker Gerhard Resch feierte 80er

1958 trat er in das Tiroler Landesreisebüro ein, erst in Seefeld und ab 1960 in Kitz­bühel. Im Jahr 1966 übernahm er schließlich das elterliche Hotel Resch, welches er über die Jahre zwölfmal umbaute. Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung des eigenen Reise­büros 1998, der Resch Reise­service GmbH. Das Hote­l übergab Resch 2014 an seine Tochter Gerlinde.