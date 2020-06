Gemälde von Ina Hsu im Kunstraum: Fröhliches Plantschen im bunten Märchenland

Ist die Kufsteinerin, die vor 44 Jahren in eine taiwanesische Familie hineingeboren wurde, doch die Erfinderin fast hyperrealistisch gemalter Idyllen, die vielleicht gerade in Zeiten wie diesen der Seele guttun. Wenn ein von Vöglein umschwärmtes Känguru eine pinke Blase aus Kaugummi formt, genauso wie die Künstlerin auf ihrem Selbstporträt daneben.

Tiere seien ihr fast wichtiger als Menschen, sagt Ina Hsu, die selbst vier Hunde als „Beschützer“ hat. Ihre Kindheit sei eine einsame gewesen, weshalb sie sich in Disneyfilme geflüchtet habe, in der Tiere bekanntlich eine wichtige Roll­e spielen. Bisweilen kommen sie aber auch als Metapher für das Fremde daher, eingebunden in ein schräges Ökosystem, das kein durch menschliches Verhalten bedrohtes zu sein scheint. Die Welt ist in Ina Hsus traumhaft ermalter Wirklichkeit sehr heil, ein Sterben der Arten scheint es hier nicht zu geben, Mensch und Natur verfilzen in einer luftleeren Blase zu einer großen Einheit.

Die Tiger sind in diesen trügerischen Idyllen gezähmt, Frauenbeine bemoost, am Rücken eines Hirschs sprießen Pilze, in seinem Geweih nisten Schwalben. Der Fuchs wird zur Vogeleier ausbrütenden „Leihmutter“, in einem Plansch­becken tollt ein Tapir mit zwei Äffchen, ein Riesenhase wird zum Reittier. Denn in Hsus Bildwelt geht es nicht wie im wirklichen Leben um Fressen und Gefressen-Werden, sondern um die Illusion friedlicher Koexistenz. Nur ganz selten werden diese Sehnsuchtsbilder brüchig, beginnen sie zu kippen. Wenn es um die Entwicklung von Lebens- bzw. Überlebensstrategien geht, die in ihrer surrealen Absurdität vielleicht zum Nachdenken über den Zustand der Welt zu animieren vermögen.