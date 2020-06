Mandatar Reimon teilt aus: Harte grüne Abrechnung mit Kurz

Wien – Der Europasprecher der Grünen, Michel Reimon, nahm sich kein Blatt vor den Mund und übte am Koalitionspartner und besonders Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) scharfe Kritik. In der Youtube-Talkshow von Kommunikationsberater Rudolf Fußi beurteilt er die Türkisen als „rechtskonservative Autoritäre“, wie Fußi vorab vermeldete. Den Kanzler rückte Reimon in die Nähe von Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán und Donald Trump.