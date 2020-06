Mit „La Strada“ in den Süden: Open-Air-Kino im Zeughaus findet statt

Schließlich gebe es auch eine gewisse Verantwortung. Pleifer: „Was wäre das für ein trister Sommer geworden. Niemand hätte uns Gutenachtgeschichten erzählt und schöne Träume ermöglicht. Außerdem stehen wir bei den Tiroler Bauern in der Pflicht. Immer, wenn wir Kino machen, regnet es. Ohne Open-Air vertrocknet in Thaur das Gemüse. Und nach Italien flüchten können wir uns heuer wahrscheinlich auch nicht. Selbst wenn die Grenzen aufgehen, fehlt vielen das Geld dafür.“ Deshalb stand für Norbert Pleifer und Dietmar Zingl schnell fest: Wenn wir nicht nach Italien können, holen wir Italien ins Innsbrucker „cinema sotto le stelle“. Und das ohne den Zwang, damit kommerziell erfolgreich zu sein. „Ältere Filme, auch solche, die als Klassiker gelten, verkaufen sich in Innsbruck oft nur schwer“, sagt Dietmar Zingl. Das habe in den vergangenen Jahren naturgemäß auch Auswirkungen auf die Programmgestaltung gehabt. „Wir brauchten die Kassenschlager, um Liebhaberei querzufinanzieren.“ Gerade das Aufstöbern vorzeigbarer Klassiker ist selbst in Zeiten durchdigitalisierter Vorführungen aufwändig. Und bisweilen teuer, weil Lizenz- und Verleihgebühren bezahlt werden müssen. Die fallen auch heuer an. „Doch heuer muss es sich nicht rechnen, es darf sich anders lohnen“, sagt Norbert Pleifer. Für das Zeughauskino hat er sich ein neues Finanzierungsmodell ausgedacht – und sich dafür einen in Krisenzeiten vielbeschworenen Sager angeeignet: „Koste es, was es wolle.“ Dass der Katastrophenfonds des Treibhauses dafür nicht reichen wird, ist klar. Deshalb hat Norbert Pleifer mit guten Freunden telefoniert. Alfred Dorfer und Josef Hader werden das heurige Open-Air-Kino am 31. Juli mit einer Lesung ihres Stücks „Indien“ eröffnen. „Das ist die einzige Veranstaltung, für die wir Eintritt verlangen. Neben der Solidarität sind sie unser Hauptsponsor. Die öffentliche Hand finanziert uns wie jedes Jahr das Aufstellen der Leinwand.“