39 Verletzte bei Messerattacke in Schule in China

Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in einer Volksschule im Süden Chinas 37 Schüler und zwei Erwachsene verletzt. Die Verwundeten seien ins Krankenhaus gebracht worden, „keiner von ihnen ist in Lebensgefahr“, teilten die Behörden in der Region Guangxi am Donnerstag mit. Der rund 50 Jahre alte Angreifer sei „unter Kontrolle“.

Die Schulen in der Region waren erst im Mai wieder geöffnet worden, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie monatelang geschlossen waren. In China gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Angriffe in Schulen, was die Behörden zur Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen bewegte.