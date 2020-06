Zwei Tote bei mutmaßlichem Armbrust-Angriff in Japan

In Japan ist ein Student festgenommen worden, der zwei Mitglieder seiner Familie mit einer Armbrust getötet haben soll. Die Polizei in der Stadt Takarazuka teilte am Donnerstag mit, ein 23-Jähriger sei festgenommen worden. Zwei Frauen seien getötet worden, zwei andere Angehörige seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Student habe die Tat gestanden, sein Motiv sei aber noch unklar.