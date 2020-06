Libyens Hauptstadt wieder komplett unter Regierungskontrolle

Unterdessen traf Sarraj in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das türkische Präsidialamt veröffentlichte am frühen Donnerstagnachmittag ein Bild der beiden, ohne zunächst Details zum Inhalt des Treffens zu liefern. Später sollte es eine Pressekonferenz geben. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte in der Früh berichtet, es solle bei dem Treffen unter anderem erneut um Schritte in Richtung einer politischen Lösung für den Bürgerkrieg im Land gehen.