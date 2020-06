88 Coronavirus-Todesopfer in Italien in 24 Stunden

177 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 321 gewesen. Insgesamt sind damit 33.689 Menschen in Italien mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiv Infizierten sank am Donnerstag auf 38.429. In den Spitälern wurden 5.503 Personen behandelt, davon 338 auf Intensivstationen. 32.588 Menschen befanden sich in Heim-Quarantäne, 161.895 Corona-Infizierte gelten als genesen.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 29 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.201. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Donnerstag um 84, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 20.224. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank unter die 3.000-Schwelle auf 2.994 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 125 Patienten, sechs weniger als am Vortag.