Liga mit Restart zufrieden - Zuschauer im Juli kein Thema

Der Restart in der höchsten Spielklasse darf als gelungen eingestuft werden. Dies sei bei einer Premiere keine Selbstverständlichkeit, so Ebenbauer. Natürlich seien gewisse Nachschärfungen und Bewusstseinsbildung notwendig. Dass sich nach Austrias Heimspiel gegen die Admira die Trainer Christian Ilzer und Zvonimir Soldo zum Handshake trafen, passiere. „Das ist noch im Kopf drin“, hatte Ebenbauer Verständnis.

Nach Kofi Schulz und Cory Burke vom SKN St. Pölten am Dienstagabend in Innsbruck machten am Mittwochabend auch in Pasching und Wals-Siezenheim Spieler mit Statements gegen Rassismus auf sich aufmerksam. LASK-Stürmer Joao Klauss kniete nach seinem Tor gegen Hartberg ebenso nieder wie die Salzburg-Profis Patson Daka und Majeed Ashimeru nach dem Führungstor gegen Rapid. Das afrikanische Duo streckte dabei die rechte Hand zum Himmel. Negative Auswirkungen werden die vom Weltverband im Normalfall nicht gern gesehenen politischen Gesten keine haben. Die FIFA hat bereits festgehalten, ein Nein gegen Rassismus zu unterstützen. Auch aus Sicht der Bundesliga verstoßen Anti-Rassismus-Statements nicht gegen die Bestimmungen, wie der Liga-Vorstand klarstellte.