Gladbach-Trainer Rose fordert Sieg in Freiburg

Für Champions-League-Anwärter Borussia Mönchengladbach zählen am Freitag (20.30 Uhr) beim SC Freiburg nur drei Punkte. „Es werden immer weniger Spiele, jetzt geht es um die Wurst“, betonte Trainer Marco Rose, der im Sommer des Jahres von Salzburg zu Gladbach in die deutsche Fußball-Bundesliga gewechselt war. „Jetzt müssen wir punkten“, forderte der 43-Jährige unmissverständlich einen Sieg.

Rose will aber im nervenaufreibenden Vierkampf um drei verbliebenen Champions-League-Plätze hinter dem überlegenen Tabellenführer Bayern München nicht mit Rechnen beginnen. „In Mathe war ich immer der Typ, der Kreide holen war“, meinte der Coach einem breiten Grinsen. „Rechnen ist nicht so meine Stärke. Und deshalb versuche ich es gar nicht.“ Eines ist Rose aber klar: Ihre Chance will die Borussia mit voller Offensive suchen. „Wir wollen in erster Linie angreifen. Das liegt uns“, versicherte er.