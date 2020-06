Autopark stellt sich gegen Negativtrend

Pfaffenhofen – Der Sogwirkung konnte sich zunächst auch der Autopark mit seinen fünf Tiroler Standorten nicht entziehen. Als Mitte März infolge der Corona-Pandemie der Autohändler die Niederlassungen in Pfaffenhofen, Innsbruck, Vomp, Wörgl und Kirchdorf schließen musste, gab es für 160 der 220 Mitarbeiter eine Kurzarbeitregelung und für das Unternehmen einen massiven Umsatzrückgang. Bis Ende April büßte das Unternehmen laut Inhaber und Geschäftsführer Michael Mayr 13,7 Millionen Euro an Umsatz ein. „Es war fast ein Stillstand. Im Prinzip haben wir in den ersten vier Monaten unser ganzes Ergebnis des Vorjahres verbrannt“, berichtet Mayr.