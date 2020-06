Und ausgerechnet für den Hauptplatz, den der knapp 600 Mitglieder zählende SV Langkampfen für den Meisterschaftsbetrieb braucht, läuft jetzt der Pachtvertrag aus. Und nach vier Jahren des Verhandelns zwischen der Gemeinde und dem Grundbesitzer zur Erneuerung wurden jetzt die Gespräche abgebrochen, informiert BM Andreas Ehrenstrasser (die TT berichtete über die Verhandlungen). Niemand habe damit eine Freude, fügt der Gemeindechef an. „Aber der Grundbesitzer hat die Gespräche als nicht weiter zielführend bezeichnet“, so Ehrenstrasser. Dabei sei ihm die Gemeinde in weiten Teilen in seinen Forderungen entgegengekommen.