Tirol verspricht Millionen für schnelleres Internet

Hall i. T. – Kürzlich hat die Tiroler Landesregierung ihr 230-Millionen-Euro-Konjunkturpaket in groben Zügen vorgestellt – jetzt wird es konkreter: Von den 19 für die Digitalisierung reservierten Millionen profitieren nach Auskunft des Landes 14 Projekte. Drei davon stellte gestern die zuständige Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf in Hall am Standort des Unternehmens Dinkhauser Kartonagen vor: Eine Maßnahme betrifft die Digitalisierungsförderung im Ausmaß von 4,5 Millionen Euro, eine zweite bezieht sich auf eine spezielle Förderung für Klein- und Mittelbetriebe (zwei Millionen Euro) und eine dritte hat den Ausbau des Glasfasernetzes im ländlichen Bereich zum Ziel (zwei Millionen Euro).

Bei der allgemeiner gehaltenen Digitalisierungförderung wolle das Land Tirol „Leuchtturmprojekte“ noch stärker unterstützen als bisher: „Wer jetzt Geld in die Hand nimmt und in Zukunftsbereiche investiert, soll auch eine entsprechende Unterstützung der öffentlichen Hand erhalten“, erklärt Zoller-Frischauf. „Es geht darum, wesentlich dazu beizutragen, Tirols Wirtschaft konkurrenzfähig zu halten und für die Zukunft krisensicherer zu machen.“

Wie wichtig ein schnelles, zuverlässiges Internet ist, haben in den vergangenen Wochen praktisch alle Tiroler erfahren, die mit Home-Office, Home-Schooling oder Online-Konferenzen zu tun hatten. Um den ländlichen Bereich noch besser zu versorgen, kündigt das Land Tirol an, zwei Millionen Euro in den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes investieren zu wollen. „Mit einer neuen Glasfaserförderung für Privathaushalte wollen wir den Tirolerinnen und Tirolern dabei helfen, die so genannte ‚letzte Meile‘ zu schließen“, sagt Zoller-­Frischauf. (TT)