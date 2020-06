Für Wacker-Coach Grumser beginnt die Abschiedstournee in Pasching

Trotzdem bleibe die LASK-Filiale, die neben Ex-Rapidler René Gartler mit David Schnegg und Pierre Nagler auch zwei Tiroler im Kader aufweist, ein „komplizierter Auftaktgegner“. Aktuell liegen die Innsbrucker auf Platz drei, eine Position, die möglichst gehalten werden soll. „Kein Sportler will sich verschlechtern. Wenn wir in jedem Match unser Top-Niveau erreichen, werden wir viele Spiele gewinnen, davon bin ich überzeugt“, meint der Trainer. Hupfauf schielt gar auf Platz zwei: „Vielleicht stolpert Klagenfurt ja.“ Zuerst soll aber heute in Pasching ohne die verletzten Lukas Wedl, Sefik Abali, Clemens Hubmann und Rami Tekir ein Sieg her.