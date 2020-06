Grenzöffnung: Warnung vor Verfall des europäischen Gedankens

Von Benedikt Mair

Innsbruck, Wien, Bozen, Brüssel – Genug ist genug, findet Herbert Dorfmann. Er sitzt für Südtirol im Europaparlament und pocht darauf, dass Österreich die Grenze zu Italien schnellstmöglich öffnet. Der Bundesregierung in Wien, die das bisher immer ablehnte, gibt der SVP-Politiker nur eine Teilschuld an der verfahrenen Situation. „Ich ärgere mich in diesen Tagen vor allem über die EU-Kommission“, sagt Dorfmann. Denn diese nehme es stillschweigend hin, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Rechte der Bevölkerung über das gerechtfertigte Maß hinaus einschränkten.

„Die Regierung in Wien tut so, als hätte sie die Sache mit der Reisefreiheit allein zu entscheiden“, kritisiert Dorfmann. Dass es einen Schengenraum gibt, sei im Moment nicht wahrzunehmen. Dabei garantiere das ihm zugrunde liegende Abkommen „das Recht, dass wir Bürger uns frei bewegen können. Natürlich war es in der Hochphase der Corona-Krise notwendig, auch Einschränkungen durchzusetzen“, betont Dorfmann. Aber jeder Ausnahmezustand sei mit einem Ablaufdatum versehen. „Wir erleben das Resultat von Jahren der Untätigkeit seitens der EU-Kommission.“

„Die Regierung in Wien tut so, als hätte sie die Sache mit der Reisefreiheit allein zu entscheiden", sagt Herbert Dorfmann (Südtiroler EU-Parlamentarier) . © EU Parlament

Über einen viel zu langen Zeitraum habe die Kommission nur zugeschaut, die Nationalstaaten schalten und walten lassen. Als Beispiel nennt der EU-Parlamentarier die Kontrollen Deutschlands an der Grenze in Kufstein, die trotz Entspannung der Mi­grationssituation fortgeführt wurden. „Die Staaten haben das Ruder in die Hand genommen.“ Dorfmann bemängelt, dass die Europäische Union „dort, wo sie Kompetenzen hat, nicht wirklich zeigt, dass sie diese ausführt“. Das stehe nicht nur im krassen Gegensatz „zu den ständigen Bemühungen Brüssels nach mehr Zuständigkeiten. Wenn die EU nicht zeigt, dass sie da ist, wird der europäische Gedanke zunehmend verfallen. Irgendwann kriegst du nun mal die Rechnung präsentiert.“

Enttäuscht ist Dorfmann auch von der Europaregion Tirol. „Ich hätte mir erwartet, dass sie in dieser Phase mehr vorkommt.“ Er nehme zur Kenntnis, dass die Euregio in schwierigen Zeiten nicht so funktioniert, wie sie sollte. Dabei wäre es laut dem EU-Parlamentarier gerade für das Bundesland Tirol, Südtirol und das Trentino wichtig, die regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch während Krisen zu stärken.

