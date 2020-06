Klanggalerie in der p.m.k: Hirnzersägendes ohne Techno, Hip-Hop und Metal

Auf dem Bedauern will man sich aber nicht ausruhen, mit der Reihe „Transgressions“, wofür der eben erwähnte Folder erscheint, erfindet sich die p.m.k jetzt (temporär) neu: Was die „Plattform für mobile Kulturinitiativen“ sein darf, ist schließlich nicht in Stein gemeißelt. Aus der Konzertvenue wird also kurzerhand eine audiovisuelle Klanggalerie, seit Donnerstag sind hier Arbeiten der Tiroler Fabian Lanzmair und Lukas Moritz Wegscheider zu sehen.