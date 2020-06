Nach Luder-Sager: Liste Fritz und NEOS entziehen LH-Stv. Geisler Vertrauen

Die Liste Fritz will im Juli-Landtag einen Misstrauensantrag gegen ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler einbringen. Dieser hatte am Mittwoch die Gewässerschutzexpertin des WWF, Marianne Götsch, im Rahmen einer Petitionsübergabe als „widerwärtiges Luder“ bezeichnet. Geisler entschuldigte sich für die inakzeptable Entgleisung, nächste Woche soll es auch ein Treffen mit Götsch geben. Für Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider reicht das aber nicht aus: „Wir laden alle aufrechten Politikerinnen und Politiker dieses Landes dazu ein, ein klares Zeichen gegen Sexismus und für mehr Respekt im Umgang miteinander zu setzen“, kündigt sie einen Misstrauensantrag an. Es wäre der zweite innerhalb weniger Wochen gegen einen ÖVP-Politiker. Wegen der Causa Ischgl wurde Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg zum Rücktritt aufgefordert.