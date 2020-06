Wattens – Kein Thema sorgt in Wattens derzeit für größere Emotionen als die Neugestaltung des Sportareals, eine Kooperation der WSG Swarovski Tirol und der Marktgemeinde. Als Reaktion auf das Großprojekt hat sich auch die neue, parteiunabhängige Initiative „Wattens wandeln“ formiert, die scharfe Kritik übt – nicht nur an den jüngsten Baumfällungen (die TT berichtete), sondern generell an der Gemeindepolitik.