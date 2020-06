Sommerbetreuung in Osttirol ist nur nach Anmeldung möglich

Lienz, Nußdorf-Debant, Sillian – Die Spiel-mit-mir-Wochen sind in Lienz schon seit vielen Jahren eine feste Größe für berufstätige Eltern, die auch in den Sommerwochen für ihre Kinder eine Tagesbetreuung benötigen. Im Vorjahr hat das durchführende Osttiroler Kinderbetreuungszentrum (OK-Zentrum) dieses Angebot erstmals auf Sillian erweitert. Dank des Erfolges finden dort auch heuer wieder Spiel-mit-mir-Wochen statt, und zwar vom 13. Juli bis zum 4. September. In Nußdorf-Debant bietet das OK-Zentrum mit Unterstützung der Gemeinde wieder Sommer-Erlebnis-Wochen für Kinder von fünf bis zehn Jahren an, und zwar in der Zeit vom 13. bis zum 31. Juli.