Die WSG Tirol fand zurück in die Zukunft: "Haben den Kampf angenommen"

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Nicht nur bei WSG-Manager Stefan Köck wurden Erinnerungen wach. Die gute Leistung der Tiroler in Vorarlberg war eine Reminiszenz an jenen trockenen Stil, den der Aufsteiger im Februar bei einem Heimsieg gegen den WAC und einen Auswärtserfolg in Hartberg an den Tag gelegt hatte.

„Wir waren lauf- und zweikampfstark“, meinte ein erleichterter Manager Köck. „Ich finde, dass wir eine richtig gute Mannschaftsleistung gezeigt haben, von der ersten Sekunde an. Wir haben den Kampf angenommen“, ließ der angeschlagen ausgewechselte Angreifer Stefan Maierhofer wissen. „Mit etwas Glück hätten wir sogar gewinnen können“, haderte Torschütze Thanos Petsos.

Wäre zum Beispiel Kelvin Yeboah oder Bruno Soares das vorentscheidende 0:2 gelungen, die Altacher hätten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurückgeschlagen. So gelang auch dank der individuellen Qualität der „Joker“ Sidney Sam und Jan Zwischenbrugger noch der Ausgleich. In der Folge hatte die WSG auch Glück, dass die Alt­acher keinen zweiten Treffer nachlegten. „Wir haben spät ein blödes 1:1 bekommen – und dann bekommt man Probleme. Das hat man im Fußball schon 100.000-mal gesehen“, wusste Trainer Thomas Silberberger, der vor dem Fernseher im Klinikum Hall „nervös wie nie“ war.