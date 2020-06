Späte Gerechtigkeit für Lucile: Fernfahrer heute in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck, Kufstein – Am 12. Jänner 2014 stand Kufstein still. Die Schockstarre und die Unsicherheit in der Bevölkerung sollten lange nicht mehr vergehen. War doch in den Nachtstunden auf der Innpromenade die französische Austauschstudentin Lucile K. ermordet worden. Das Beunruhigende: Ein überzeugendes Mordmotiv oder verwertbare Spuren waren für die Ermittler lange nicht greifbar. Aufgrund des Verschwindens von Handy und Tasche der 20-Jährigen ging das Landeskriminalamt (LKA) erst von einem Raubmord aus.

📽 Video | Prozess im "Mordfall Lucile"

Da Kufstein direkt an einer Transitroute liegt, dachten die LKA-Ermittler aber auch an einen Lkw-Fahrer und behielten ähnliche Vorfälle im Ausland im Auge. Tage nach dem Mord konnten Polizeitaucher zudem ein Stahlrohr am Grund des Inns sicherstellen, das sich als Tatwerkzeug herausstellte – eine Hubstange aus einem Lkw.

Dann 2016 der Sexualmord an einer 27-jährigen Joggerin in Endingen (Baden-Württemberg). Der Fall wies für die Tiroler Ermittler Parallelen auf: Tat am Wochenende, Transit, Art der Begehung. Auch die deutschen Kollegen tappten vorab trotz 4200 Hinweisen völlig im Dunkeln. Auch hier waren die bruchstückhaften DNA-Funde nicht zuordenbar. Ein Anruf der Tiroler brachte dann das LKA und die Soko „Erle“ zusammen. Die Spuren der Deutschen konnten darauf mit männlicher DNA, dem Tatwerkzeug und 50.000 Maut-Datensätzen der Tiroler in Verbindung gebracht werden – ein kriminalistisches Meisterwerk grenzüberschreitender Zusammenarbeit begann.

Spurensuche nach der Tat am Inn. © ZOOM-TIROL

Dabei wurden auch jeweils rechtliche Schranken überwunden. So durften die Deutschen laut Gesetzeslage zur Strafverfolgung nicht auf Mautdaten zurückgreifen – die Österreicher aber schon. Diese waren wiederum aber nicht zum Abgleich der DNA-Funde derart berechtigt gewesen.

Die Spur 4334 hatte es dann in sich und belegte über den DNA-Abgleich denselben Spurenverursacher in Kufstein und Endingen. Dazu war mittlerweile das Fabrikat des Lkw bekannt, aus dem das Rohr aus dem Inn stammen musste. In Abgleich mit den Mautdaten von Kufstein Süd und einem Aufruf an alle Frächter im Raum Freiburg erfolgte dann im Juni 2017 die Festnahme des Lkw-Fahrers. Eine DNA-Probe des Rumänen konnte von der Innsbrucker Gerichtsmedizin mit Spuren auf Luciles Kleidung und an einem Zigarettenstummel als übereinstimmend erklärt werden. Auch laut den Mautdaten dürfte sich der Lkw des Rumänen in einem Logistikzentrum von Kufstein befunden haben – 20 Gehminuten vom Tatort entfernt.

Der Mann auf der Anklagebank soll auch für den Tod der französischen Studentin Lucile in Kufstein verantwortlich sein. Er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt - das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. © PATRICK SEEGER

Im Zuge der Einvernahmen zum Mordfall in Endingen soll der 43-jährige Angeklagte gegenüber einem Psychiater auch den Mord an Lucile zugegeben haben. Ein Gerichtssprecher: „Er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Tat begangen hat.“ Als offizielles Geständnis gilt das Gespräch freilich nicht – es gilt die Unschuldsvermutung.

Heute werden jener Psychiater und LKA-Mord-Chefermittler Karl-Heinz Huber als Zeugen vor dem Schwurgericht geladen sein. Dazu werden vom vorsitzenden Richter Norbert Hofer Zeugenaussagen verlesen.

Im Schwurgerichtssaal sollen auch Luciles Eltern und etliche deutsche Medien dem Prozess beiwohnen.

In Freiburg wurde der 43-Jährige bereits rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein allfälliger Schuldspruch in Innsbruck würde deshalb ohne Zusatzstrafe ergehen. Die aufgetragene Sicherungsverwahrung ist in Deutschland noch immer nicht rechtskräftig. (fell)