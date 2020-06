Suchaktion nach 39-jährigem Wanderer in Tirol

Im Zillertal läuft seit Sonntag eine Suchaktion nach einem vermissten 39-jährigen Wanderer. Der Mann war am späten Nachmittag mit mehreren Bekannten bei starkem Regen von einer privaten Hütte am Zemmgrund auf dem Wanderweg in Richtung Breitlahner unterwegs. Der 39-Jährige bildete das Schlusslicht der Gruppe, die sich immer weiter auseinander bewegte. Schließlich wurde sein Fehlen bemerkt.