Pläne für Wohnbau auf ehemaligem Hallenbad in Nassereith

Nassereith – Vor wenigen Wochen wurde das ehemalige Hallenbad Nassereith abgerissen und einplaniert. Die Nachnutzung des Areals scheidet die politischen Geister im Gemeinderat. Und so darf auch heute Abend im Gremium mit einer längeren Diskussion gerechnet werden.

Denn Bürgermeister Herbert Kröll hält an seiner Vorstellung fest, dass das Gelände für ein innovatives Wohnprojekt genutzt werden sollte. „Es gibt sehr gute Gespräche für ein ,Haus im Leben‘“, so Kröll. Dieses würde betreutes Wohnen durch Nachbarschaftshilfe anbieten. Gemeindevorstand Martin Sterzinger bringt hingegen heute einen anderen Antrag ein, wonach das Areal in Bauparzellen für Nassereither Familien aufgeteilt werden sollte. „Ich kann mir vorstellen, dass beides entstehen kann“, meint dazu der Bürgermeister gegenüber der TT. (pascal)