Völs – Es ist ein – auch international – viel beachtetes Projekt: Wie mehrfach berichtet, plant die Firma MPreis in Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen Partnern die Errichtung einer Wasserstofferzeugungsanlage in Völs. Damit soll nicht nur die CO2-neutrale Beheizung der direkt angrenzenden Produktionsbetriebe möglich werden, sondern langfristig auch die Umrüstung der gesamten Lkw-Flotte auf wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 13 Mio. Euro.

Von Anrainern in der Völser Au kommt weiterhin Kritik am geplanten Standort. „Wir sind nicht gegen das Projekt, aber gegen die Errichtung der Elektrolyse-Anlage unmittelbar nördlich des Naturdenkmals Völser Gießen“, erklärt Anrainerin Anita Brandacher. MPreis solle das komplette Projekt südlich des Gießen verwirklichen, meint sie. „Da hat die Firma seit Jahren Grund angepachtet, da gäbe es keine Probleme.“ So aber entstehe eine über 9 m hohe Halle nahe am Gießen, die vor allem eine optische Beeinträchtigung bringe, den Blick auf „Bäume, Blumen und Fische“ verdecke.