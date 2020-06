VW Touareg in 3. Generation: Ring frei für Mister 900-Newtonmeter

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Das SUV-Segment boomt weltweit weiter – auch im Oberklassesegment. Es scheint, als hätten sich Marktanteile für immer in Richtung der Hochsitze verschoben. In nunmehr dritter Generation ist der VW Touareg bereits eines der Urmeter im Oberklasse-SUV-Segment. Er war ein Lieblingsprojekt des genialen VW-Konstrukteurs Ferdinand Piech. Und so startete der Touareg bereits 2002 mit einem Zehnzylinder-Diesel mitsamt 313 PS – eine technisch überlegene Einzelstellung.

Ähnlich präsentiert er sich nun im Jahr 2020. Da rollt der an sich ohnehin schon mächtige Touareg nun mit einem Vierliter-Achtzylinder-Diesel zum erlesenen Kundenkreis. Damit spielt VW wieder in der obersten Liga: Nur noch Audi (Aggregat praktisch bau­gleich) und Range Rover können in dieser Klasse mit so einem Diesel-Achtender aufwarten.

Die Daten klingen schon für sich spektakulär: Aus vier Litern Hubraum schöpft der Biturbo 422 PS und verteilt auf die Achtstufenautomatik gigantische 900 Newtonmeter Kraft. Die Turbolader arbeiten übrigens erst voneinander unabhängig, um ein schnelleres Ansprechverhalten bei niedrigsten Drehzahlen zu gewährleisten. Ab gut 2700 Undrehungen arbeiten dann beide Lader zusammen und sorgen für einen Schub, der seinesgleichen sucht. So siebt der Touareg V (fast ansatzlos) los und stürmt dann unaufhaltsam weiter. Für ein ausgewachsenes 2,3-Tonnen-SUV unglaublich: Schon in 4,9 Sekunden ist man auf 100 km/h. Steigungen jeder Art nimmt man dabei bei der Beschleunigung überhaupt nicht wahr. Auch einen Zirlerberg bügelt dieser Touareg unbemerkt glatt.

Touareg-Cockpit der Luxusklasse mit extragroßem 15-Zoll-Bedienschirm. © Fellner Reinhard

Mit einer perfekt agierenden Achtgangautomatik befriedigt der VW dabei allerhöchste Komfortansprüche, die in die Luxusklasse mit den ganz elitären Namen zu reihen sind. Fast lautlos, allenfalls mit sonorem Unterton, treibt der Achtzylinder die Karosse voran und verlangte im TT-Test gerade nach 9,4 Litern – auch weniger war bei gemäßigter Fahrweise locker drin. Eine in Ansprechverhalten und Komfort kaum noch verbesserbare Luftfederung sorgt für weitere Entkoppelung von der Straße (Luftfahrwerk mit Wankstabilisierung; 5312 €). Das Fahrwerk erlaubt neben flott gefahrenen Landstraßen ohne Seitenneigung auch die Anpassung der Karosseriehöhe von sportlicher Tieferlegung bis zum Hochsitz für schwierigen Geländeeinsatz. Eigene Offroad-Programme sorgen für optimale Traktion und Steigfähigkeit, aber bei unserem vollschwarzen Testwagen im „R-Line“-Trimm mitsamt kostbaren 21-Zoll-Felgen schien der Einsatz auf schmalen Geröllwegen dann doch nicht so sehr passend.

Vielmehr stellt dieser Touareg wohl ein perfektes Angebot für den wirtschaftlich erfolgreichen Landadel dar, der an Wochenenden auch schon mal etwas auf die Jagdhütte zu bringen oder einen Bootsanhänger an den Gardasee zu ziehen hat. 3500 Kilogramm darf der V8 gebremst ziehen.

Auch längere Fahrten werden hochentspannt verlaufen. So ist das Platzangebot eines der allerbesten in dieser (!) Klasse und auch die Fauteuils haben Luxus-Klasse-Niveau. Dazu passen auch Ergonomie und Bedienung. So scheint die Bedienlösung auf dem riesigen 15-Zoll-Schirm nach kurzer Eingewöhnung recht gelungen. Eigentlich benötigt man nur zwei Bedienebenen, um den Touareg zu steuern. Auch die Verarbeitung ist top, die Materialanmutung – speziell bei Mittelkonsole und einzelnen Kunststoffteilen – aber dem Segment nicht ganz angemessen. Auch das Lenkrad ist bekannt – es entstammt dem Passat.