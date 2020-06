BMW M850i Gran Coupé: Gran Turismo für Rundkurs und Fahrt zur Oper

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Auch die Automobilindustrie schafft Kunstwerke. Manche finden sich nach Jahren in Auktionshäusern wieder. Für so eine statische Rolle wäre das neue BMW 8er Gran Coupé wohl zu schade.

Dabei sieht der neue Gran Turismo aus Bayern als Viertürer geradezu atemberaubend aus. Fast 5,1 Meter Länge und über 1,9 Meter Breite vereinen sich zu einer Skulptur, die man sich wohl früher nur aus Italien erhofft hätte. Breit und geduckt naht das Gran Coupé – Eleganz, ganz weit von der derzeitigen SUV-Mode entfernt. Innen setzt sich das Leben in Schönheit fort. Einstieg über Türen mit rahmenlosen Scheiben – zu einem Innenraum, der Manufakturcharakter hat. Edles Leder paart sich mit Holz, Aluminium und Kristallelementen. Dies alles eingebettet in die perfekte Ergonomie und Bedieninfrastruktur der Bayerischen Motorenwerke.

Zum Motor: Die TT fuhr den M850i. Dies steht für Biturbo-Achtzylinder mit 530 PS und der Kraft von 750 Newtonmetern. Wer den roten Start-Knopf in der Mittelkonsole drückt, entfacht über die vierflutige Auspuffanlage ein Grollen, wie es nur Achtzylinder liefern. Der Fahrer entscheidet dann selbst, ob er in der Stadt still genießt oder auf Landstraßen der furiosen Akustik freien Lauf lässt. Die begleitet einen Zwischensprint von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden. Die souverän agierende Achtgangautomatik verwaltet die überschäumende Kraft je nach eingestellter Fahrcharakteristik.

Das Gran Coupé lässt sich hierbei in großer Bandbreite erleben. Setzt man auf „Comfort“, wird man den Viersitzer als Gleiter der Luxusklasse erleben. Die Welt draußen schwebt vorbei. Trotz der 20-Zoll-Bereifung liegt der Federungskomfort auf Limousinenniveau. Zusammen mit Sitzen und Sitzpostion sowie exzellenten Platzverhältnissen hinten, ein Reisefahrzeug der Extraklasse.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Wählt der BMW-Fahrer „Sport“ oder gar „Sport+“, schärft der M850i sein Wesen. Ansprechverhalten und Motorsound steigern sich bis ins Aggressive. Gas- und Lenkbefehle werden in Zehntelsekunden umgesetzt. „Schub, Schub, Schub“ lässt sich so erst einmal längsdynamisch begeisternd erleben. Wer täglich Gänsehaut erleben will, ist bei Sport+ richtig oder sollte gleich zum kompromissloseren M8 mit 625 PS schielen.

Das Allrad-Fahrwerk mit Integrallenkung legt bei all der Leistungsschau eine fast unglaubliche Souveränität an den Tag.

Erst noch Langstreckenliner mit stoischer Ruhe, benimmt sich der 8er über Land oder auf Bergstraßen nahezu wie ein M4. So wendig und präzise lässt sich dieser große GT steuern – man nimmt ihm fünf Meter Länge einfach nicht ab. Wohl kein Zufall. So schaffte es BMW, das Gewicht des Achtzylinder-Gran-Turismo unter zwei Tonnen zu halten. Ein heckbetonter Allradantrieb und die Integrallenkung tun ihr Übriges. Letztere sorgt auch in der Stadt für angenehme Wendigkeit.