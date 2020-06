Viertligist Saarbrücken kann heute deutsche „Sportgeschichte“ schreiben

Völklingen – In ihrem Quarantäne-Hotel „Victor’s“ saß die komplette Mannschaft des 1. FC Saarbrücken beisammen. Trainer Lukas Kwasniok hatte extra den Trainings-Plan geändert, damit alle auf Abstand das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am Samstag schauen konnten. „Den nächsten und den übernächsten Gegner in einem Spiel beobachten zu können, ist schon eine geile Sache“, sagt Kwasniok und lacht. Und auf die Frage, was die Haupt-Erkenntnis des Spiels gewesen sei, meint er trocken: „Gut, dass wir die Bayern erst im Finale haben.“