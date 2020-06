Offenbar Anschlag auf Muslime in Deutschland geplant

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben womöglich einen rechtsradikalen Anschlag auf Muslime im Nordwesten des Landes verhindert. Ein 21-Jähriger aus Hildesheim im Bundesland Niedersachsen soll in einem Internet-Chat einen Anschlag mit mehreren Toten angekündigt haben. Dabei habe er auf den Attentäter von Christchurch Bezug genommen und angegeben, sein Ziel sei es, Muslime zu töten.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Celle am Montag mit. In der Wohnung des Mannes seien Waffen entdeckt worden. Zudem seien bei ihm Dateien mit rechtsradikalen Inhalten gefunden worden. Um welche Art von Waffen und Inhalten es sich genau handelte, wollte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Auch zur Gefährdungslage machte sie auf Nachfrage keine näheren Angaben.