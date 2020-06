USA wollen Abrüstungsgespräche mit Russland im Juni

Die USA und Russland haben nach US-Angaben Gespräche zur atomaren Abrüstung vereinbart. Der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, schrieb am Montag auf Twitter, er habe mit dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow einen Zeitpunkt und Ort für Verhandlungen im Juni vereinbart.

Russland hat zuletzt immer wieder Druck gemacht, Verhandlungen zu beginnen. Im Februar 2021 läuft der letzte große atomare Abrüstungsvertrag New Start aus. Russland hatte immer wieder vor einem unkontrollierbaren atomaren Wettrüsten gewarnt, sollte der Vertrag nicht verlängert werden. Die USA hatten zwar ihre Bereitschaft zu Gesprächen über das Abkommen erklärt, allerdings will Washington, dass an einem neuen Vertrag auch China beteiligt werden müsste.